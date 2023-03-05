الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة نسبياً والحرارة تصل لـ 33 على “الكفرة”

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء معتدلة نسبيا على أغلب المناطق، مع تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال يتخللها أحيانا أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

وبحسب بيان حالة الطقس، تتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة مئوية على أغلب مناطق الشمال، وتكون بين 22 و28 درجة مئوية على معظم مناطق الجنوب، بينما تصل اليوم إلى 33 درجة مئوية على مدينة الكفرة، وتسجل زيادة تدريجية بداية من غد على المناطق الغربية.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من غد.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة علي الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و21 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة- سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من غد.

وفي (الواحات – السرير- تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.