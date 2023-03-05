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بنغازي.. مواطنون يسلمون أسلحة وذخائر إلى الأمن

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

سلم مواطنون بمدينة بنغازي، السبت، كمية من الأسلحة والذخائر إلى مركز شرطة رأس اعبيدة بوسط المدينة.

واعتبر المقدم محمد المقريف من مركز شرطة رأس اعبيدة في تصريح ما حدث اليوم “بادرة إيجابية” تؤكد تفاعل أهالي بنغازي مع قرار وزارة الداخلية في الحكومة الليبية بجمع الأسلحة.

وتنفّذ الأجهزة الأمنية حملة موسعة في بنغازي عبر الاستيقافات الأمنية لتفتيش السيارات وضبط الأسلحة والذخائر. ومنحت وزارة الداخلية مُهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوزها دون وجه حق. وجرى اتّخاذ هذا القرار خلال اجتماع أمني عقد في 18 فبراير الماضي برئاسة، وكيل الوزارة، فرج اقعيم، ومديري الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية، بحضور كبار الضُباط والمُستشارين.

الوسوم

#بنغازي ليبيا مركز شرطة رأس اعبيدة

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الوطن الليبية

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