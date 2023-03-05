الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا

أخبار ليبيا 24

أكد أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا على أن وحدة ليبيا وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به وأن ليبيا وحدة واحدة متماسكة ونسيجها الاجتماعي هو الضامن لوحدتها، وفق ما ذكر الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وفي بيان خلال لقائهم مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت في القبة، أكد الأعضاء على أن الجسم الشرعي المنتخب هو مجلس النواب لحين انتخاب مجلس آخر.

وأكد أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية مطلب لأكثر من 2.8 ليبي، ويجب أن تتم في أقرب الآجال.

كما أكدوا على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا وعلى ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي لتهيئة الأجواء للانتخابات.

وشددوا على أن الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، هي طرف مهم في الحوار الليبي لإيجاد حل لهذه الأزمة.