شوبار: مبادرة باتيلي آخر فرصة للخروج من الأزمة السياسية

الوطن| رصد

استبعد المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، أن يتعاطى المجتمع الدولي مع تصويت مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر، لا سيما بعد الإجماع الدولي الذي حظي به مقترح رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي، ودعوة السفارة الأمريكية القادة الليبيين الرئيسيين إلى التفاعل مع مقترح المبعوث الأممي بطريقة بناءة، لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

وقال شوبار في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إن تصويت مجلس الدولة، لا يضيف شيئًا للمشهد السياسي في ليبيا ولا جدوى منه، معتبرًا أن الجميع في ليبيا يترقب اليوم الشروع في تنفيذ المبادرة الأممية خلال الأيام القريبة القادمة.

وشدد شوبار على أن المبادرة تشكل اليوم آخر فرصة للخروج من الانسداد السياسي القائم، منوهًا إلى أن العمود الفقري لنجاحها يكمن في تشكيل قيادة وطنية موحدة بوجوه جديدة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2556، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والحفاظ على عائدات النفط والتمهيد والإشراف على الانتخابات.