غوتيريش ووزير خارجية قطر يبحثان الملف الليبي

أخبار ليبيا 24

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الملف الليبي.

وجاء الملف الليبي ضمن عدد من الملفات التي بحثها الطرفان ضمن اللقاء الذي عقد السبت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف الدوحة، اليوم الأحد، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، واستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وتطرق اللقاء أيضا إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليبيا وأفغانستان، وآخر مستجدات محادثات الملف النووي الإيراني، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.