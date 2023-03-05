بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 05 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 05 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-21)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة علي الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-21)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26)مْ، ولا تتجاوز (21)مْ على غدامس والحمادة, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-33)مْ, وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:29).