الدبيبة: مستعد للتخلي عن منصبي حال التصويت على القاعدة الدستورية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، استعداده التخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية للانتخابات.

وقال الدبيبة في كلمته خلال فعاليات الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في 2011، المنعقد بمقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة إنّ “أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي”، مؤكداً أنّ “الليبيين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجدداً إلى البلاد“.

وشدد الدبيبة على أنّ “أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات”، مشدداً على “ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية“.