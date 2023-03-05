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بن عطية: نرفض بشدة ربط الدبيبة تسليم السلطة بالاستفتاء على القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية، أنه يرفض بشدة ربط رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة بالاستفتاء على القاعدة الدستورية.

وقال بن عطية في منشور له عبر «فيسبوك»: إن “حكومة جنيف جاءت عن طريق اتفاق جنيف وليس من انتخابات شعبية؛ ولا يحق لها وضع شروط على العملية السياسية أو أي اتفاق سياسي قادم”.

وتابع؛ “نرفض وبشدة ربط تسليم السلطة بالاستفتاء على القاعدة الدستورية”.

وأوضح بن عطية، أنه يتمنى “من كل الأحرار إعلان رفض هذا المطلب الذي يقودنا إلى دكتاتورية تتحكم في البلد بحجة انتظار الاستفتاء”.

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صحيفة الساعة 24

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