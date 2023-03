الساعدي: كتيبة أمن النهر ستقوم بحملة لإزالة الوصلات غير الشرعية بمحيط بني وليد والرحيبات

ليبيا – قال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن منظومة النهر تمر هذه الفترة بوضع جيد جداً، والوضع الأمني مستقر.

الساعدي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إلى أن كتيبة أمن النهر وقوة إنقاذ القانون تبسطان الأمن على المنظومة بالكامل.

ولفت إلى أن قوة إنقاذ القانون ستقوم بحملة اليومن القادمين؛ لإزالة الوصلات غير الشرعية بمحيط مدينة بني وليد والرحيبات؛ تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

وبيّن أن الإمداد المائي في ازدياد، ونسبة الإنجاز في عام 2022 فاقت المتوقع، وبلغت 110%.

وأفاد أن الكمية الانتاجية للمنظومة بلغت 2.2 مليون متر مكعب يوميا في جميع المراحل.

