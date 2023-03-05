حالة الطقس حسب المركز الوطني للأرصاد

طرابلس 05 مارس 2023 ( وال )- تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على الجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة مابين (16-20)مْ على أغلب مناطق الشمال , وتكون مابين (22-28)مْ على معظم مناطق الجنوب بينما تصل اليوم إلى (33)مْ على مدينة الكفرة, وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الغد على المناطق الغربية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية أن مناطق رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي تشهد تكاثرا للسحب من حين لأخر ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (16-21)مْ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.

وتتكاثر السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (15-21)مْ .

وستكون حالة السماء في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (23- 26)مْ، ولا تتجاوز (21)مْ على غدامس والحمادة, وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.

وتتراوح درجات الحرارة في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مابين (26-33)مْ, وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد مع حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق .

ويكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:07) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:29)

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