أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة بنغازى للتجارة والصناعة والزراعة صالح العبيدى عن الترتيب لإقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار “صنع فى مصر”.

وطالب العبيدي خلال ملتقى الأعمال المصري الليبي، والذي جاء تحت عنوان “مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة و مستدامة” رجال الأعمال المصريين باقتحام السوق الليبي والتعاون مع رجال أعمال ليبيا عبر شراكات تجارية وصناعية.

وأكد العبيدي على تنفيذ آلية اللقاء المباشر بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى ليبيا فى كل المجالات لوضع أسس التعاون المباشر بينهم.

وأوضح العبيدي أن البلدين تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وسيشمل الملتقى كل قطاعات الأعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والليبيين في كل قطاعات العمال والاستثمار والصناعة والتجارة و تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذة من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الاعمال من البلدين.

وافتتح أمس ملتقى الأعمال المصري الليبي بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس مجلس إدارة غرفة بنغازى للتجارة والصناعة والزراعة صالح العبيدى والقنصل الليبى بالإسكندرية .

وكشف نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة عادل ناصر عن وضع خطط فعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الأعمال المصريين.

وأكد ناصر خلال ملتقى الأعمال المصرى الليبى، أن الملتقى يحدد نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات التى تواجه حركة انتقال الأفراد والعمالة بين مصر وليبيا، ورؤوس الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأشار ناصر إلى أنه سيشترك بالملتقى كل رجال الأعمال والشركات الليبية من كافة المناطق الليبية الشرقية والغربية والجنوبية لتعميم الفائدة للجميع.

المصدر: البوابة نيوز المصرية

The post تحت شعار “صنع فى مصر”.. تجهيزات لإقامة معرض اقتصادي في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار