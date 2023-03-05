إيريني ترصد 25 رحلة بحرية مشبوهة إلى ليبيا.. وتركيا ترفض تفتيش سفنها

أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” رصدها 25 رحلة بحرية مشبوهة، ومصادرة الشحنات التي تم تقييمها بأنها تنتهك حظر السلاح، من أصل ألف و131 رحلة متجهة إلى ليبيا منذ إطلاقها.

وأكد التقرير الشهري الصادر 2 مارس الجاري رفض تركيا الصعود إلى السفن المشبوهة وتفتيشها في تسع مناسبات.

وقالت “إيريني”، إنها نفذت خلال فبراير 9 زيارات لسفن بحرية من أصل 434 سفينة، وإجراء مكالمات لاسلكية مع 271 سفينة من بين 8 آلاف و647 سفينة مرت في المتوسط نحو ليبيا.

وأضافت “إيريني” أنها تواصل مراقبة 25 مطاراً وممرات هبوط و16 ميناءً بحرياً ونفطياً، وتفتيش سفينة واحدة من أصل 78 سفينة.

وأشارت إلى تقديم 41 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، تحمل معلومات لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب البلاد وشرقها.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” في 31 مارس 2020 بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبمساهمة 24 دولة من الاتحاد الأوروبي، وهي عملية عسكرية تندرج تحت مظلة “سياسة الأمن والدفاع المشتركة”، خلفا لعملية صوفيا.

وتهدف “إيريني” إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292 لعام 2016 بهذا الخصوص، إضافة إلى التصدي لشبكات تهريب البشر والنفط الليبي، والقيام بمهام التدريب لخفر السواحل والبحرية الليبية.