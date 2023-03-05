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تخريج الدفعة الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالعمليات الأمنية في وزارة الداخلية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> تخريج الدفعة الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالعمليات الأمنية في وزارة الداخلية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

تخريج الدفعة الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالعمليات الأمنية في وزارة الداخلية

05 March, 2023

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بوابة افريقيا الاخبارية

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