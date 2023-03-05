ليبيا الان تخريج الدفعة الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالعمليات الأمنية في وزارة الداخلية تم النشر منذُ 12 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> تخريج الدفعة الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالعمليات الأمنية في وزارة الداخلية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا تخريج الدفعة الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالعمليات الأمنية في وزارة الداخلية 05 March, 2023 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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