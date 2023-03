رئيسة الوزراء الايطالية: الإمارات يمكن أن يكون لها دور حاسم بتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

ميلوني أكدت وفقاً لوكالة “نوفا” الايطالية على أن الإمارات يمكن أن يكون لها دور حاسم في بعض الملفات التي تهم إيطاليا مثل تحقيق الاستقرار في ليبيا وحل الصعوبات المالية في تونس ، وهما قضيتان مرتبطتان بقصة تدفقات الهجرة.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلدها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات لما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في العالم أجمع، مشيرة إلى توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار والتفاوض.

ومن جانبه شدد رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد بحسب وكالة أنباء الامارات على أن بلاده تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكداً استعداد بلاده التام للتعاون مع إيطاليا في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم.

