العراق يرسل وفداً دبلوماسياً إلى ليبيا

وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، بإرسال وفد دبلوماسي إلى ليبيا للوقوف على احتياجات العراقيين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، مساء أمس السبت أن “وزير الخارجيَّة أوعز بإرسال وفد دبلوماسيّ إلى ليبيا، لتوفير الاستجابة العاجلة لأبناء الجالية العراقيَّة هناك، وبما يعكس اهتمام الوزارة بتقديم الدعم وتذليل الصعوبات لهم في مُختلِف الجوانب”.

وتأتي هذه الزيارة وفق البيان “استكمالاً لجهود التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنيَّة العراقيَّة والسلطات الليبيَّة”.

وأوضحت الخارجية العراقية أن “الوفد الدبلوماسيّ أجرى حوارات متعددة مع ممثلي الجالية العراقيَّة، وأستمع إلى متطلباتهم،في مجال العمل على توفير جوازات السفر والعمل على تعزيز الاستجابة في العمل القنصلي”.

وأشار الى أنَّ “وفد الجالية ضمَّ أساتذة جامعيين وأطباء وأصحاب مهن متعددة، وبما يعكس تنوّع القدرات والكفاءات ويعطي حضوراً نوعيّاً للعراقيين المقيمين في ليبيا”.