الترجمان: اتفاق النواب والدولة تمهيد للخلاف القادم

الوطن| رصد

قال مصدر في البرلمان إن مجلسي النواب والدولة اتفقا على السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية مع شرط التنازل عن الجنسية وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز.

من جانبه أكد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات، أن اتفاق مجلسي النواب والدولة هو تمهيد للخلاف القادم.

وأوضح الترجمان، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن الاتفاق المتوقع جاء بعد ضغط دولي كبير لإجراء الانتخابات.

وأشار الترجمان إلى أن المبعوث الأممي هدد المجلسين في حالة استمرار الخلاف فهناك خطر على مستقبلهما.