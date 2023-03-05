المنفي يشارك في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا في الدوحة

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا في العاصمة القطرية الدوحة بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، أن ليبيا تُعدّ شريك مهم للبلدان الأقل نمواً، حيث يعمل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس على حشد وتعزيز التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد (2022-2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022.

ويتيح المؤتمر الفرصة لشراكة متجددة بين البلدان الأقل نمواً وشركائها في التنمية لمواجهة التحديات الرئيسية التي من بينها القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف تنموية متفق عليها دولياً وتمكين البلدان من الخروج من فئة البلدان الأقل نمواً.

وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، أن مؤتمر البلدان الأقل نموا ينعقد في ظل تحديات خطيرة، حيث لا يزال الملايين من هذه البلدان يعانون من الفقر ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وينعقد المؤتمر المعني بـ 46 دولة مصنفة ضمن الأقل نمواً في العالم عادة كل 10 سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021، بسبب وباء “كوفيد-19”.