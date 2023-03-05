القطراني: الحكومة دعمت المرأة الليبية لتكون سندا في بناء الدولة

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا دعمه للمرأة الليبية لتكون سندًا في بناء الدولة وازدهارها.

وبين القطراني خلال مشاركته في الملتقى الأول للمجلس القومي للمرأة الليبية الذي انطلق في بنغازي أن الحكومة تشدد على منح حقوق المرأة من ذوي الإعاقة، وتتابع باهتمام تميز هذه الشريحة في كل المحافل الدولية.

وأثنى القطراني على دور المجلس في الدفاع عن حقوق المرأة الليبية، كما أشار إلى الدور الذي قامت به المرأة الليبية عبر مساندتها للجيش في حربه على الإرهاب، حيث قدمت أبنائها وتطوعت في مجالات الخدمات الإنسانية خلال فترة الحرب، وأثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أن الحكومة أوجدت وزارة لتذليل الصعاب أمام المرأة لمساندتها ودعمها وفتح أبواب المعرفة أمامها وتعزيز دورها الريادي في كافة الميادين، تحقيقًا لمبدأ العدالة التنظيمية في مؤسسات الدولة .

وشارك في الملتقى النواب إبراهيم الزغيد وسلطنة المسماري وعائشة الطبلقي، ووزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود ، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ومدير إدارة المخابرة اللواء نعيمة العريبي .