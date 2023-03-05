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العرفي: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات ومصادرة أموالهم والحجز عليها

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي المجتمع الدولي بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات ومصادرة أموالهم والحجز عليها.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رأى أن هناك أشخاصًا وكيانات أصبحت تملك المليارات وهي من يعبث بأمن واستقرار البلاد، ولا تريد إجراء الانتخابات.

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صحيفة المرصد الليبية

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