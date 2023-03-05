حكومة الوحدة تبحث مدى الاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير الإدارة المحلية

زار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، رفقة الوفد المرافق له، معهد تدريب البلديات الألماني.

وكان في استقبال التومي، رئيس مجلس إدارة المعهد، البروفيسور أندرياس أورليش، وذلك يوم الخميس الماضي.

وقال بيان صادر اليوم الأحد، إن هذه الزيارة جاءت ضمن الإجراءات التمهيدية لإطلاق الخطة التدريبية لكوادر الإدارة المحلية، باعتبار أن سنة 2023 هي سنة تفعيل الإدارة المحلية وتطوير كوادرها البشرية.

وعرض فريق المعهد الدور الريادي الذي يقوم به من، حيث تطوير القدرات والمهارات البشرية اللازمة في البلديات الألمانية.

وتعرف الوفد الليبي على دور المعهد في جسر الهوة ما بين المعرفة النظرية والمهارات اللازمة للتطبيق العملي، وأهميتها في تأسيس كوادر بشرية قادرة على إدارة أعمالها في البلديات، وآثار ذلك على بناء مؤسسات بلدية قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة للمواطن.

وقالت وزارة الحكم المحلي، إنها تسعى للاستفادة من التجربة الألمانية، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية في ليبيا من جهة والاستفادة في مأسسة (مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية) من جهة أخرى، وبحث تطوير علاقات الشراكة والتبادل المعرفي بين المركز والمعهد الألماني.

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ونظمت هذه الزيارة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والممثلة بمديرها الإقليمي مانفرد هور، ومدير برنامج دعم البلديات في ليبيا راني داود.

وأجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، مناقشات موسعة مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتي كول، شملت مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية، في بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات عمر كتي.

وقالت وزارة الحكم المحلي، الجمعة، إن الاجتماع الذي عُقد أول أمس الأربعاء، تطرق إلى مناقشة ملفات الانتخابات العامة والبلدية، وخطط حكومة الوحدة الوطنية وجهودها في هذا الشأن إلى جانب تفعيل الإدارة المحلية، وجهود ألمانيا الداعمة لليبيا من خلال مسارات برلين.

وأكد التومي خلال الاجتماع على الجهوزية التامة لحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات وفق أسس دستورية صحيحة تلبي تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات والتي لم يعد من المقبول إعادة صناعتها.

وأشار التومي إلى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية التي تمت المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية في مجموعة من البلديات ولازال تنفيذها مستمراً في مجموعة جديدة من البلديات بما يشمل 30 بلدية مستهدفة خلال الشهرين القادمين.