ليبيا الان

حسام القماطي: الدبيبة لن يسمح بحدوث انتخابات وهو في السلطة

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، أن “الدبيبة لن يسمح بحدوث انتخابات وهو في السُلطة”.

وقال القماطي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك؛ “بعد كلمة الدبيبة اليوم أي كلام على استمرار و إشراف حكومته على أي انتخابات يعد «غباء و هبل و عباطه»”.

وأكمل موضحًا؛ “نحتاج لحكومة مصغرة أو مكتب تنفيذي للإشراف على الانتخابات”، مردفًا أن الدبيبة “لن يسمح بحدوث انتخابات و هو في السلطة”.

يشار إلى أن الدبيبة في كلمته أمس بالملتقى الثاني لأسرى “حرب التحرير 2011” اشترط الاستفتاء على الدستور أو القاعدة الدستورية لتسليمه السلطة.

الوسوم

حسام القماطي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك