أمن طرابلس: ضبط سيارة مبلغ عن سرقتها في يناير الماضي

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد ضبط سيارة مبلغ عن سرقتها في الفرناج منذ يناير الماضي.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعضاء وحدة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس قاموا باستيقاف أمني أفضى إلى ضبط سيارة نوع داو لاسيتي رصاصية اللون مبلغ عنها في واقعة سطو مسلح ومطلوبة لمركز شرطة الفرناج بتاريخ 21 يناير 2023 حيث تم إحالة السيارة والسائق إلى المركز المختص.

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مكتب شؤون المرور والذي يشمل (مرور أبوسليم، مرور عين زارة، مرور حي الأندلس) ووحدة المهام الخاصة أطلقوا عملية أمنية داخل العاصمة بالتعاون مع جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 168 سيارة بدون لوحات معدنية و 141 سيارة بدون رخصة قيادة وتحرير أكثر من 1834 مخالفة مرورية.