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بنغازي.. جلسة تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، جلسة تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات ببنغازي.

وناقشت الجلسة التدابير المتخذة من المفوضية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، ودور المنظمات المعنية في التوعية الانتخابية وأهمية مشاركتها، والدروس المستفادة من العمليات الانتخابية السابقة.

وتأتي الجلسة تنفيذا لخطة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة بالمفوضية للعام 2023، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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