الصغير: سواء طُبق التعديل الدستوري أو استطاع باتيلي تنفيذ مبادرته فإن الدبيبة بموقف لا يحسد عليه

ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير أن موقف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بات هو الأكثر تضررًا وصعوبة، خصوصًا بعد موافقة مجلس الدولة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن البعثة لم تجرِ مشاورات كافية لتحقيق التوافق حول مبادرتها، خصوصًا مع الأطراف الفاعلة بمجلس الأمن.

ورأى أنه سواء استمر النواب والدولة في تطبيق التعديل أو استطاع باتيلي تطبيق مبادرته، فإن الدبيبة بات بموقف لا يحسد عليه.

وتابع الصغير حديثه: “الدبيبة لا يرغب في الانتخابات أو مغادرة موقعه، وبالتالي خياره الوحيد التوافق مع خصومه، أي المجلسين والجيش الوطني والقيام بتعديل وزاري، وتحديدًا بالحقائب السيادية، واتفاقهم جميعًا على بدء الترتيب للانتخابات نهاية العام المقبل، أو بداية عام 2025”.

