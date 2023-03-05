ليبيا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، تعتبر ليبيا شريك هام للبلدان الأقل نمواً، حيث يعمل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس على حشد المزيد وتعزيز التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد (2022-2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022.

ويتيح المؤتمر الفرصة لشراكة متجددة بين البلدان الأقل نمواً وشركائها في التنمية لمواجهة التحديات الرئيسية التي من بينها القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف تنموية متفق عليها دولياً وتمكين البلدان من الخروج من فئة البلدان الأقل نمواً.