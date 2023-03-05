المستشار صالح يلتقي السفير الياباني لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” القائم بالأعمال بسفارة اليابان ” ماساكي أماديرا ” لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

و أكد صالح خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمدينة القبة على وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال اجراء التعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق مشيرا الى استعداد المجلس لتعديلها متى اقتضت الضرورة لذلك

كما تناول اللقاء ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة في كامل أرجاء ليبيا مهمتها الرئيسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفقاً لإرادة الشعب الليبي.