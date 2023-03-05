عميد زوارة: السماسرة يسعون للقضاء على أرضنا وهويتنا وثقافتنا ووجودنا

أكد عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، أن السماسرة يسعون للقضاء على أرضهم وهويتهم وثقافتهم ووجودهم.

وقال بيان صادر عن البلدية: “التقى عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وعضو المجلس البلدي عصام الهاميسي وأنور أبوالشواشي صباح اليوم الأحد بمقر ديوان البلدية بممثل حراك أهالي مدينة زوارة ضد القانون 14 لسنة 2010 الرافضين لهذا القانون رفضًا قاطعًا”.

وأضاف البيان “أكد عميد البلدية خلال اللقاء تمسك المجلس البلدي بالاستمرار في المطالبة بإيقاف كافة الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع ومطالبة البرلمان بإلغائه”.

وتابع “أوضح بن ساسي أن المجلس البلدي يساند هذا الحراك بكل قوة ويدعمه الكامل، وندعوا كافة الأهالي للتضامن وتوحيد الكلمة والصف من أجل قطع الطريق أمام السماسرة الذين يسعون للقضاء على أرضنا وهويتنا وثقافتنا ووجودنا”.