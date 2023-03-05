التعليم العالي: تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنح الدراسية للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنح الدراسية للطلاب.

جاء ذلك اجتماع وزير التعليم العالي عمران القيب بديوان الوزارة مع عدد من مسجلي جامعات:- سرت، الاسمرية، بني وليد، المرقب .الزيتونة، وادي الشاطيء، نالوت، ولجنة تسليم البطاقات ومركز التوثيق والمعلومات بالوزارة.

وصرح الوزير أن الأسباب وراء التأخير فى تسليم البطاقات يعود إلى عدم تسجيل عدد كبير من الطلبة فى المنظومة وأيضا بسبب الأخطاء الحاصلة فى بيانات الطلاب سواء المحالة من الطلبة أو مسجلي الكليات.