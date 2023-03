الشركسي: الدبيبة مستهدف في مبادرة باتيلي وليس أمامه سوى التعاطي معها

ليبيا – اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مستهدف من قبل مبادرة المبعوث الأممي عبد الله بايتلي، ولكن بدرجة أقل من مجلسي النواب والدولة.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” استبعد ما يردده البعض بتلقي الدبيبة رسائل طمأنة من قبل القوى الغربية باستمرار حكومته وإشرافها على الانتخابات المرتقبة.

وقال: “الدبيبة يعلم أنه لو نجح المجلسان في وضع القوانين الانتخابية وقطع الطريق على مبادرة باتيلي، فسيكون أول قرار لهما هو الإطاحة بحكومته، وبالتالي لا يملك سوى التعاطي مع المبادرة”.

وفيما يتعلق بوضع فتحي باشاآغا، رأى الشركسي أنه في كل الأوضاع باتت خارج الخريطة السياسية، منوهًا بأن باتيلي لم يشر لباشاآغا أو حكومته، ولو بكلمة واحدة، أما مجلس النواب الذي كلفه فأعلن منذ مدة طويلة اعتزامه والدولة تشكيل حكومة جديدة ثالثة.

وأرجع الشركسي ترحيب سيف الإسلام القذافي بالمبادرة لتعويله على أن روسيا لن تقبل بتمريرها في مجلس الأمن، إلا إذا خلت من شروط إقصائه من الانتخابات الرئاسية.

