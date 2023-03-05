رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا

القبة 05 مارس 2023 (وال) – التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الأحد بمدينة القبة، القائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا ” ماساكي أماديرا ” .

وحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس “عبد الله بليحق ” فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، وضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفقاً لإرادة الشعب الليبي.

وأكد ” صالح” على وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وآخرها التعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين، بشأنها في وقت سابق وعن استعداد المجلس لتعديلها متى اقتضت الضرورة لذلك. (وال _ القبة)

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