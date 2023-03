أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي كان قد اختطف شخصا يحمل الجنسية البنغالية، وطالب ذويه بنحو خمسين ألف دينار فدية لإطلاق سراحه.

وقالت المديرية إن العصابة تتكون من 6 أشخاص لديهم سوابق ارتكاب جرائم السلب والخطف؛ مشيرة إلى أن عملية الاختطاف تمت في منطقة المساكن بمدينة بنغازي.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى عثورها على سلاح ناري ومواد متفجرة ومبالغ مالية في المنزل الذي كان يقيم فيه المتهمون؛ موضحة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي سياق الجريمة المنظمة، أعلن جهاز الأمن داخلي ضبط تشكيل عصابي يمتهن خطف الأطفال بالمدينة وابتزازهم جنسياً.

وقال الجهاز إن التشكيل العصابي يتكون من “6” أشخاص ليبيين، وقد جرى القبض عليهم بعد التحري وجمع المعلومات عقب اختطاف طفل من أمام أحد المقاهي، مبينا أنه بعد التتبع تم ضبط المجموعة وتفكيكها .

وأوضح جهاز الأمن الداخلي أنه عثر في هواتف العصابة على مقاطع مخلة بالشرف تستهدف أطفالا قُصّرا تم خطفهم، مؤكدا إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات بحقهم .

المصدر: مديرية أمن بنغازي + جهاز الأمن الداخلي

The post إحداها تمتهن “خطف الأطفال”.. القبض على “عصابتين” في بنغازي وأجدابيا في عمليتين منفصلتين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار