لجنة مجلس النواب الليبي تصدر تقريرها بشأن التحقيق مع رئيس ديوان المحاسبة المعين

اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (02) لسنة 2023 بشأن التحقيق مع رئيس ديوان المحاسبة المعين، عمر عبد ربه.

ويأتي التحقيق، بشأن ما بدر منه بشأن إرسال رسالة لهيئة رئاسة مجلس النواب للسيد النائب الثاني فحواها احتجاج ولوم على ما صدر من تعديل في قانون رقم (19) لسنة 2013م وإضافة التعديل إلى قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته.

وقال رئيس اللجنة النائب زايد هدية، إن اللجنة باشرت اليوم التحقيقات الأولية مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، بحضور عضو اللجنة النائب رمضان شمبش.

وبحسب البيان، تم الاستيضاح منه حول الرسالة التي بعثها كما تناولت اللجنة قرار إيقافه وكذلك الوضع القانوني لوكيل ديوان المحاسبة داخل الديوان، وأن يوافيها ببعض المستندات.

وأضافت اللجنة أن التحقيقات مستمرة إلى حين إعداد تقرير وتوصيات من قبل اللجنة وستحال بعد ذلك إلى هيئة الرئاسة خلال الأيام المقبلة.