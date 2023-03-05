المنفي يشارك بمؤتمر أقل البلدان نمواً المنعقد في الدوحة

الوطن / رصد

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة القطرية على حشد وتعزيز التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد (2022-2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022.

كما ويتيح المؤتمر الفرصة لشراكة متجددة بين البلدان الأقل نمواً وشركائها في التنمية لمواجهة التحديات الرئيسية التي من بينها القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف تنموية متفق عليها دولياً وتمكين البلدان من الخروج من فئة البلدان الأقل نمواً.