زهيو: مؤيدو مبادرة باتيلي يمثلون شريحة واسعة ممن سئموا مناكفات مجلسي النواب والدولة

ليبيا – وصف أسعد زهيو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني الليبي” الوضع الراهن بأنه سباق بين مؤيدي المبادرة الأممية من جهة، ومؤيدي مجلسي النواب والدولة من جهة ثانية، قائلًا: “الفريق الذي يستطيع تنفيذ أهدافه أولاً سيكون في مقدمة الأطراف الرابحة والمتحكمة بالمشهد”.

زهيو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أضاف: “مؤيدو مبادرة باتيلي يمثلون شريحة واسعة ممن سئموا مناكفات مجلسي النواب والدولة يرون أنهما أهدرا كثيرًا من الفرص في الخلافات بينهما خلال الفترة الماضية حول الإطار الدستوري، وأن طرح باتيلي هو الأقرب لإنهاء المراحل الانتقالية”.

ورأى أن مؤيدي المبادرة يحظون بدعم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا، بينما يحظى الفريق الثاني من مؤيدي النواب والدولة بدعم قوى دولية لها ثقلها، من بينها روسيا والصين.

ووفقًا لزهيو، فإنه في حال نجاح المجلسين في إقرار القوانين الانتخابية، فلن يكون أمام باتيلي إلا التسليم بقرارهما لأنهما جسمان وطنيان، وحينها سيكون رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، هو الخاسر الأبرز، نظرًا للخصومة السياسية المعلنة معهما.

زهيو أنهى حديثه: “إذا استطاع المبعوث الأممي استصدار قرار من مجلس الأمن بالتصديق على مبادرته، فسيكون وضع الدبيبة أفضل نسبيًا لأنه سيستمر بموقعه شهورًا قليلة، بينما بات خصومه خارج المشهد السياسي”.

