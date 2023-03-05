غرفة بنغازي للتجارة تعلن عن إقامة معرض “صنع في مصر”

الوطن / رصد

أعلن رئيس غرفة بنغازي للتجارة والصناعة والزراعة “صالح العبيدي” عن إقامة معرض ضخم في ليبيا تحت شعار “صنع في مصر”.

وطالب العبيدي رجال الاعمال المصريين بدخول إلى السوق الليبي والتعاون مع رجال اعمال ليبيا عبر شراكات تجارية وصناعية لتنفيذ الية اللقاء المباشر بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم في كل المجالات لوضع أسس التعاون المشترك بينهم

مشيرا الى ان ليبيا ومصر تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وسيشمل الملتقى كل قطاعات الاعمال و تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى وما تم تنفيذه من اتفاقيات