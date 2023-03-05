ليبيا الان

غرفة بنغازي للتجارة تعلن عن إقامة معرض “صنع في مصر”

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أعلن رئيس غرفة بنغازي للتجارة والصناعة والزراعة “صالح العبيدي” عن إقامة معرض ضخم في ليبيا تحت شعار “صنع في مصر”.

وطالب العبيدي  رجال الاعمال المصريين بدخول إلى  السوق الليبي والتعاون مع رجال اعمال ليبيا عبر شراكات تجارية وصناعية لتنفيذ الية اللقاء المباشر بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم في كل المجالات لوضع أسس التعاون المشترك بينهم

مشيرا الى ان ليبيا ومصر تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وسيشمل الملتقى كل قطاعات الاعمال و تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى وما تم تنفيذه من اتفاقيات

الوسوم

السوق الليبية رجال الاعمال المصريين غرفة بنغازي للتجارة والصناعة والزراعة ليبيا مشاريع مشتركة معرض “تحت شعار صنع في مصر”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك