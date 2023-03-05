أوحيدة: مطالبات الدبيبة بالاستفتاء على القاعدة الدستورية حق يراد به باطل

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن تصريحات عبدالحميد الدبيبة عن ضرورة الاستفتاء على القاعدة الدستورية حق يراد به باطل.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية، أن الدساتير تُقر بعد استفتاء شعبي ولكن في البلاد التي تعيش ظروفا مستقرة.

وأكد أن ليبيا بها انقسام شديد والكل يستغل الأزمة بمن فيهم من أتوا بالدبيبة، الذي ينهب أموال ليبيا ويحاول أن يطيل هذا الوضع ونحن نحاول أن نخرج من هذا المشهد بانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتابع: ”من يفصل في مسألة ترشح العسكريين أو مزدوجي الجنسية هو الشعب في الصناديق”.

وأشار إلى أن “رئيس المؤتمر الوطني كان مزدوج الجنسية وهناك عسكريون وزعماء مليشيات في المؤتمر مارسوا ومرروا قرارات بالقوة”.

واستطرد: ”الآن يريدون أن يفصلوا قاعدة دستورية لإقصاء شخصيات بعينها، وإذا كان باتيلي يصرح بأن الكيانات فقدت شرعيتها فليأتنا بانتخابات اليوم قبل الغد ونحن نقبل بها”.

وأوضح أن “هناك طرف معرقل وتدعمه قوى خارجية لا يريد انتخابات رئاسية على عكس رغبة 2.8 مليون ليبي سجلوا من أجل الانتخابات”.

ولفت إلى أن الليبيين يعلمون أن الحل في ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات الرئاسية وليس بالسياسة التي تم تطبيقها في العراق ولبنان”.