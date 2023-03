اوحيدة: مبادرة باتيلي تأتي في إطار القفز على الحل الليبي – الليبي وتجاوز صلاحيات البرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن التعديل الدستوري الـ 13 يقطع الطريق أمام مبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا.

اوحيدة أكد في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أن باتيلي يريد أن يتحكم في السيادة الوطنية، لتبقى ليبيا رهينة المراحل الانتقالية. ولفت إلى أن مبادرة باثيلي تأتي في إطار القفز على الحل الليبي- الليبي وتجاوز صلاحيات مجلس النواب. وشدد على أن وضع التشريعات القانونية للعملية الانتخابية من مهام مجلس النواب وحده. ونوه بأن تصويت مجلس الدولة الاستشاري بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 خطوة جيدة.

