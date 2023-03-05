دبيبة يطالب وزارة المالية بموافاته بأرصدة حسابات السفارات والبعثات بالخارج

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، وزارة المالية بموافاة مجلس الوزراء ببيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية حسب الأبواب المعتمدة بالميزانية خلال 10 أيام من تاريخ الكتاب.

وأشار دبيبة في كتابه الذي نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، إلى اجتماعه مع وزير المالية خالد المبروك يوم الأربعاء الماضي، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد من الإدارات التابعة للوزارة والذي جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات منها أرصدة السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وقال دبيبة لوزير المالية بموجب هذا الكتاب يطلب اتخاذ إجراءاتكم بتكليف المراقبين الماليين في السفارات والبعثات الدبلوماسية على وجه السرعة موافاتكم ببيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية، على أن تكون قيم الأرصدة محللة ومستكملة البيانات حسب الأبواب المعتمدة بالميزانية.

ووجه دبيبة في كتابه وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى إصدار تعليماتها إلى رؤساء البعثات للتعاون ليتمكن المراقبون الماليون من أداء مهمتهم المكلفين بها.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية حيال المراقبين الماليين المخالفين لذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، على أن تجري إحالة المطلوب أعلاه خلال عشرة أيام من تاريخه.