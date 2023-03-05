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التربية تحسم الجدل حول دوام المدارس في رمضان.. وهذا موعد العطلة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية، نفيها حول الأنباء المتداولة لتعليق الدراسة خلال كامل شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الدراسة ستكون مستمرة بجميع المراحل التعليمية، خلال شهر رمضان، وستُعلق فقط في الأسبوع الأخير وليس كامل الشهر.

وأشارت الوزارة إلى ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وقالت، إن القرار يتضمن أن الدراسة ستُعلق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع إجازة عيد الفطر المبارك، وليس في كامل الشهر الكريم.

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العطلة شهر رمضان ليبيا وزارة التربية

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الوطن الليبية

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