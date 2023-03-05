خلال زيارها “شحات”..غانيون تدعو لحماية التراث الثقافي الليبي الفريد

أخبارليبيا24

دعت نائبة الممثل الخاص، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، اليوم الأحد إلى حماية الآثار في ليبيا.

وقالت غانيون في تغريدة عبر حسابها على “فيسبوك” :”على الطريق من درنة إلى بنغازي، مررنا بالجبل الأخضر وقمنا بزيارة الآثار الرائعة في مدينة شحات الأثرية”.

وأوضحت نائبة الممثل الخاص :”أن آثار شحات مدرجة ضمن قائمة التراث لمنظمة “يونسكو”.

وتابعت غانيون :”من الرائع التعرف عن قرب على تاريخ ليبيا الغني، ومن الضروري تعزيز عمل فريق الأمم المتحدة في ليبيا لحماية التراث الثقافي الليبي الفريد”.

آثار مدينة شحات -قورينا أسست في حدود سنة 631 ق. م عن طريق بعض المغامرين الإغريق وشهدت أوج ازدهارها من نشاط زراعي وتجاري في القرن الرابع قبل الميلاد.

وتعتبر من أكبر المدن الأثرية الواقعة في الجبل الأخضر، وبها آثار كثيرة تعود لعهود مختلفة تجعلها من أشهر معالم الحضارة المتميزة بروعة الفن الإنساني الرفيع.