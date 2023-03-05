القماطي: الدبيبة لن يسمح بحدوث انتخابات وهو في السلطة

أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، أن “رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة لن يسمح بحدوث انتخابات وهو في السُلطة”.

وقال القماطي في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”؛ “بعد كلمة الدبيبة اليوم أي كلام على استمرار و إشراف حكومته على أي انتخابات يعد غباء و هبل و عباطه”.

وأكمل موضحًا؛ “نحتاج لحكومة مصغرة أو مكتب تنفيذي للإشراف على الانتخابات”، مردفًا أن الدبيبة “لن يسمح بحدوث انتخابات و هو في السلطة”.

يشار إلى أن الدبيبة في كلمته أمس بالملتقى الثاني لأسرى “حرب التحرير 2011” اشترط الاستفتاء على الدستور أو القاعدة الدستورية لتسليمه السلطة.