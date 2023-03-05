المفوضية تواصل المرحلة الثالثة من برنامج تعريف طلاب الثانوي بالانتخابات

واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للأسبوع الثاني على التوالي تحت شعار (اعرف أكثر عن الانتخابات والمفوضية)، تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج استضافة طلاب المرحلة الثانوية في المفوضية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “يهدف هذا البرنامج إلى توعية الطلاب من خلال دمجهم في أنشطة تفاعلية تحاكي عملية الانتخاب، نظم خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر2022م”.

وأضاف البيان “البرنامج نظم بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية أيفس (IFES)، بهدف توعية طلاب المرحلة الثانوية بالعملية الانتخابية، وذلك في مقر المفوضية”.