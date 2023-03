دردور: مجلسا النواب والدولة يتموضعان الآن في حلف واحد استشعارًا للخطر

ليبيا – استبعد الكاتب والمحلل السياسي فرج دردور أن تطيح أي قرارات صادرة عن مجلسي النواب والدولة بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، فهو معيّن من الأمم المتحدة وبتوافق من مجلس الأمن الذي يعلم بانتهاء صلاحية كل الأجسام السياسية الحالية، وأن وجودها بحكم الأمر الواقع فقط، ولن يكون لها أي أثر على موظفي الأمم المتحدة.

دردور وفي حديث مع موقع “العربي الجديد” أشار إلى دعم الأميركيين لمبادرة باتيلي، ولا يستبعد أن يكونوا مهندسيها على حد وصفه، مستندًا على جولات دبلوماسية أميركية كثيفة طالبت بالذهاب إلى الانتخابات وعدم السماح بتمرير أي مراحل انتقالية.

وفي إشارة إلى المجلسين، قال دردور: “لا أعتقد أن جهات لا تمتلك الشرعية الكاملة تستطيع أن تؤثر في المشهد إذا ما قررت الأمم المتحدة فعلًا الذهاب في خطتها الجديدة”.

ولفت دردور إلى هناك مشكلة في الأوساط الليبية تتعلق بغموض آلية اختيار لجنة باتيلي، معربًا عن أمله في أن تكون ممثلة لكل الشرائح الليبية، إلا أنه أكد أن شرعية اللجنة هي الأهم، مضيفًا أنها سوف تستمدها من الأمم المتحدة، وبالتالي ستكون بشكل أو بآخر مفروضة، ولن يسمح بالطعن فيها.

وطرح دردور إشكالية أخرى تتعلق بالإطار الزمني، لافتًا إلى أن كل المراحل المقبلة المؤدية إلى الانتخابات غير واضحة، لا من المجلسين ولا من الأمم المتحدة التي تريد الاقتراع قبل نهاية العام، معتقدًا أن الأمور على الأرض تسمح بالإسراع في الانتخابات.

وحول صمت خليفة حفتر عن كل المجريات السياسية الحالية، قال دردور: “أثناء وجود مبادرات جديدة نلاحظ أن حفتر يأخذ خطوة إلى الخلف، ويتستر خلف ما يسميه القيادة العامة، ويزعم أن الجيش لا يتدخل في السياسة، ثم يتموضع من جديد إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة يقوم بعرقلتها بعد أن يشارك فيها ببعض الوزراء، وهذا ما تعوّدنا عليه، ولا أعتقد أن عقليته ستتغير في هذا الوضع”.

وعن الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اللذين لم يبديا أي موقف إزاء مبادرة باتيلي، رأى دردور أنه على الرغم من أن المبادرة قد تخدمهما إذا تقرر استمرارهما في السلطة، إلا أنهما يشعران بالخطر تخوفًا من خطوات أخرى غير متوقعة لتغيير الحكومة، وفق رأيه.

دردور أنهى حديثه بالقول: “من هنا نستشف عدم رضاهما عن المبادرة، مع أنهما لم يعلّقا عليها، أما مجلسا النواب والدولة فيتموضعان الآن في حلف واحد استشعارًا للخطر، ومرادهما أن يكون لهما موضع في المشهد المقبل، أو أن يستمر الوضع على ما هو عليه”.

