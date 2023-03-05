حرس المنشآت النفطية يحمل المسؤولية القانونية لمن يتسبب بإغلاق منشآت النفط

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أستنكر جهاز حرس المنشآت النفطية تصريح بعض منتسبيها بإغلاق بعض المنشآت النفطية ووصفه بالتصرف غير المسؤول

وأكد الجهاز في بيان له على التواصله المستمر مع كافة الاجهزة الرسمية لتمكين منتسبي الجهاز من نيل حقوقهم المالية أسوة بزملائهم بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط

وحمل الجهاز المسؤولية القانونية لكل من يتسبب بإغلاق اي منشآة من المنشآت النفطية

هذا وهدد مُنتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، بمجمع مليتة النفطي اليوم في بيان مرئي، بإغلاق المجمع خلال 7 أيام، إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم التي تتلخص بالتأمين الصحي وصيانة جميع المواقع التابعة لجهاز، لسير العمل في أفضل صورة.