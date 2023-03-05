العامة للكهرباء: البدء بأعمال الصيانة للوحدة الثالثة في محطة كهرباء الخمس

العنوان – الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، البدء بأعمال الصيانة للوحدة الثالثة في محطة كهرباء الخمس البخارية.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن أعمال العمرة تنفذها من إحدى الشركات الإسبانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وشملت أعمال العمرة استبدال مسخن الهواء الدوار المتهالك بآخر جديد ، كما شملت تصنيف كل الأجزاء التي تم فكها كلا على حدى من قبل فريق الغلاية بالمحطة حتى يسهل عملية الوصول اليها فيما بعد.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنه سيتم لاحقًا الدخول بها على الشبكة حسب الجدول الزمني المحدد .