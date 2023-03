البكوش: القوانين الانتخابية التي يسنها البرلمان والدولة “مفخخة”

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن جميع الأطراف المُسببة للأزمة لا تريد الذهاب للانتخابات مع تشبثها بالسلطة.

البكوش وفي مداخلة له مع برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” رأى أن مجلس الدولة ومجلس النواب يعتبران الانتخابات تهديدًا يجب مقاومته بكل قوة.

ووصف البكوش القوانين الانتخابية التي يسنها الطرفان بأنها “مفخخة” وتسعى لإفشال العملية الانتخابية والوصول إلى حكومة أخرى يشكلها المجلسان معًا، وذهب إلى أن جميع الليبيين لا يدعمانهما.

البكوش رأى أن الحل يكمن في فك احتكار المجلسين للعملية السياسية.

