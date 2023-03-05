محمود عبد العزيز : حفتر هو من يحكم المنطقة الشرقية.. أين حكومة السمسار باشاغا ؟

وصف عضو المجلس الانتقالي السابق محمود عبد العزيز، الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، بحكومة الوهم والبيانات .

وقال محمود عبد العزيز في مقابلة تلفزيونية، أن المُشير خليفة حفتر هو من يحكم المنطقة الشرقية، فأين الحكومة التي يدعي باشاغا تشكيلها؟.

وأضاف عضو المجلس الانتقالي السابق قائلًا : “أن حفتر افتتح مستشفى منذ أيام، دون حضور أي من مسؤولي حكومة السمسار باشاغا، فهذه هي حكومة الوهم، وحكومة بيانات فقط”، حسب وصفه .

وتابع عبد العزيز، أنه لا يمكن لحكومة الوهم التأثير على الرأي العام، بعكس الدبيبة الذي لا يمكن ملاحقته من الأنشطة المتكررة التي يتفاعل معها.

وقال عبد العزيز نُهاجم حكومة الدبيبة، لكن حكومته ليست وهمية مثلكم، بل هي حكومة واقعية ومدنية.