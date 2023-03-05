وزير العمل: سندعم مكاتب العمل بما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي

بحث وزير العمل والتأهيل عبد الله أرحومة مع مدير مكتب العمل والتأهيل سلوق و البريقة و خليج السدرة دور مكاتب العمل بالمناطق في تدريب الباحثين عن العمل على التخصصات النادرة في الداخل والخارج التي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على وظيفة ملائمة في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان وزارة العمل والتأهيل وتم مناقشة سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر التي تساهم في خلق فرص عمل للباحثين عن العمل.

واكد وزير العمل على ضرورة تقديم الدعم اللازم لمكاتب العمل بما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي في النهوض باقتصاد البلاد.