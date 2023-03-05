شاهد : ضبط شخصين يمتهنان ترويج الخمور داخل مدرسة في بنغازي

أعلنت مديرية بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن مركز شرطة الصابري من ضبط شخصين يمتهنان ترويج الخمور داخل مدرسة حنين بمنطقة أرض إزواوة بالفترة المسائية .

ويأتي ذلك في اطار الحملة التي تشنها مديرية أمن بنغازي ضد مروجي الخمور والمواد المخدرة وتنفيذا لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بمحاربة هذه الآفة والقضاء عليها .

وعقب ورود معلومات لمركز شرطة الصابري عن شخصين يقومان بترويج الخمور بمدرسة حنين بالفترة المسائية خِلسةً حيث أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري ورئيس لجنة ضبط الشارع العام المقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين .

وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات النقيب عز الدين سويري تم خروج أعضاء التحريات للتأكد من صحة المعلومات وعنده وصولهم إلى منطقة أرض إزواوة تم الدخول إلى المدرسة وتم مشاهدة الأشخاص وضبطهم متلبسين ببيع الخمور المحلية وضُبط بحوزتهم عدد 48 قنينة سعة نصف لتر مملوئة بالخمور المحلية وعدد 4 قنينات سعة ستة لتر مملوئة بالخمور المحلية وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.ع.س من مواليد 2002 والثاني من مواليد ج.س.م من من مواليد 2002 وإعترفا بما نُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.