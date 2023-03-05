عقيلة صالح: من الضروري وجود سلطة تنفيذية موحدة في كامل ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأحد، بالقائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا، “ماساكي أماديرا ”.

وتابع بيان نشره موقع مجلس النواب الرسمي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد عقيلة على وفاء المجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية آخرها إجراء المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق ،وعن استعداد المجلس لتعديلها متى اقتضت الضرورة لذلك”.

وأوضح عقيلة في ختام اللقاء أنه من الضروري وجود سلطة تنفيذية موحدة في كامل أرجاء ليبيا مهمتها الرئيسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفقاً لإرادة الشعب الليبي.